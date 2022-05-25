У проживающей в Брянске семьи из Донбасса родился мальчик

Центр добровольчества и уполномоченный по правам ребёнка занимаются подготовкой к выписке мамы с малышом.

В семьи из Донбасса, живущей в пункте временного размещения в Брянске, родился малыш.

Отца и старшего брата новорождённого поздравила уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина.

«В нашем» «полку» прибыло – родился мальчик! Поздравила отца ребёночка. Мама сейчас находится в роддоме, а здесь, в ПВР, её ждут любящий муж и старший сын. Совместно с Центром добровольчества занимаемся подготовкой к выписке мамы с малышом -это приятные хлопоты!» — подчеркнула Инна Мухина.

Всего в пункте в Советском районе Брянска живут 42 человека, в том числе 18 детей.