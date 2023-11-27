Уборку дворов в Брянске контролируют чиновники
Уборку дворов управляющими компаниями в Брянске контролируют чиновники. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске проходят рейды по дворам. Сотрудники администрации района и городского управления муниципального контроля проверяли работу управляющих компаний в снегопад в Бежицком районе.
Комиссия выявила 13 нарушений. Предписания получили УК, обслуживающие дома по улицам Орловской, 3, 7, 11, 13, 15, 25, III Интернационала, 14, 22 Съезда КПСС, 37, Куйбышева, 19, Камозина, 36, на бульваре 50 лет Октября, 3, 8. Подходы к подъездам по этим адресам оказались завалены снегом, а дорожки не обработаны пескосоляной смесью
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