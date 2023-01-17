Учеников двух школ Брянска обучат самбо

Ещё в двух образовательных учреждениях Брянска будут проходить тренировки по самбо. Об этом рассказали в городской администрации.
Всероссийский проект «Самбо в школу» уже работает в семи общеобразовательных учреждениях Брянска. Азы этого единоборства изучают ученики школ № 17, 26, 43, 61, 63, 64 и 66. Для этого там оборудовали залы: смонтировали борцовские ковры с матами, стеновые протекторы и установили манекены. Элементы борьбы вошли в учебный план, а 60 брянских педагогов Брянска прошли дополнительное обучение.
Около 500 школьников областного центра занимаются самбо профессионально. А ещё более тысячи — изучают борьбу в секциях и на уроках физкультуры.
К проекту «Самбо в школу» этом году присоединятся ещё два учебных учреждений Брянска. Для 72 школы уже купили борцовский ковёр и инвентарь. В школе №9 зал также скоро оборудуют зал. Введение занятий единоборствами одобрили родители.
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