Учения провели в котельной Брянска

Учения по отработке ЧС провели в котельной Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске в котельной по улице Крахмалёва прошли учения. По легенде в мороз и снегопад взорвался газовый котёл. Без тепла в декабре остались 40 многоэтажек, школа, детские сады и административные здания — всего более 12 тысяч человек. Экстренные службы развернули оперативный штаб. Сотрудники ведомств отработали вопросы оказания первой помощи, эвакуации жителей, аварийных и восстановительных работ.

Перед тренировкой прошёл смотр сил и средств. На территории Брянского троллейбусного управления выстроились 110 человек и 30 единиц спецтехники: спасатели, скорая, пожарные, газовики, полиция, дорожное управление, транспортные предприятия и энергетики.

Учения подтвердили слаженную работу городских экстренных служб.