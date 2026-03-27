Учреждение памятной медали «За воинские заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты

2026, 27 марта 16:33
Учреждение памятной медали «За воинские заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
Учреждение памятной медали «За воинские заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты облдумы. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

На заседании Брянской областной думы депутаты приняли решение о учреждении новой награды. Памятную медаль «За воинские заслуги перед Брянской областью» будут вручать жителям региона за профессиональные, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач при защите Отечества.

«Награда учреждена в честь стойкости, отваги и самоотверженности, верности воинскому долгу наших Героев. Она будет вручаться за мужество и героизм, проявленные при защите Государственной границы Российской Федерации и Брянской области, а также за активное участие в содействии выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что медалью наградят ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои Советского Союза, Герои России, полных кавалеров ордена Славы, тружеников тыла и бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Также её будут удостоены граждане за вклад в патриотическое воспитание молодёжи, в оборонно-массовую и поисковую работу, в увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, боевых действиях советских воинов и партизан на брянской земле.

Читайте также

Брянские депутаты расширили возможности регионального маткапитала
27 марта 17:36
Брянские депутаты расширили возможности регионального маткапитала
Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
27 марта 15:42
Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту
27 марта 14:41
Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту

