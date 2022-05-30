Украденную с могилы Вали Сафроновой в Белых Берегах тую вернули на место (ВИДЕО)

Злоумышленница раскаялась в своем поступке.

Украденную с могилы партизанки, Героя Советского Союза Валентины Сафроновой в Белых Берегах вернули на место.

«Та, кто украла, сожалеет о своем поступке. Спасибо белобережскому отделу полиции в лице Сухарева с участковыми и жителям поселка за повышенное внимание к данному факту», – сообщили белобережские общественники.

Ранее они пригрозили злоумышленнице обнародовать ее личность, в случае если она не компенсирует причиненный ущерб.