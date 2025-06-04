Улица Киевская в Брянске преобразится по нацпроекту

Улица Киевская в Брянске преобразится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Киевская в Фокинском районе Брянска. В порядок приведут более 800 метров дороги. На ней расположены школа № 51, детские сады № 144 «Солнышко» и № 133 «Родничок», а также Брянский областной колледж искусств.

Рабочие отремонтируют колодцы инженерных сетей, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, реконструируют тротуары и оборудуют их тактильной плиткой. Также на улице появится современное освещение.

На проезжей части специалисты сделают искусственные неровности и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.