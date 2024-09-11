Улица Николая Амосова готова в Брянске

Компания «Брянскавтодор» проложили ливневую канализацию, установили два светофора и четыре павильона остановок общественного транспорта. На проезжую часть уже нанесли дорожную разметку.

Новая улица Николая Амосова готова к сдаче в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Славутич» в выигрыше Долгожданное событие для любителей спорта: в Смоленске встречают большой хоккей. Смоленская хоккейная команда «Славутич» принимает участие в экстралиге открытого чемпионата Белоруссии. Первая игра смолян прошла 8 сентября на своём льду во Дворце спорта «Юбилейный». Наши ребята сыграли с ХК «Авиатор» из Барановичей. Соперники были сильными и опытными. Но и у смолян было многое для победы

Родные стены В регионе продолжают развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые точки притяжения для гостей и смолян. Ближайшими планами в этой сфере поделился губернатор Василий Анохин, подчеркнув, что «развитие туристической инфраструктуры – это инвестиция в будущее». Фото на память «На улицах Гагарина поставим указатели-ориентиры и карты. Также обустроим в сквере Ветеранов качели, скамейки и вазоны. Организуем площадки

Пойти учиться Как в регионе создают условия для подготовки молодых специалистов. Начался новый учебный год. И сотни смолян – вчерашних выпускников решили получать дальнейшее образование на территории региона, сделав свой выбор в пользу местных вузов и учреждений СПО. На Смоленщине создают условия, чтобы и после получения диплома ребята оставались на малой родине – здесь же строили карьеру,

На досуге Как в регионе создают условия для развития молодёжи. На Смоленщине стартовал новый учебный год. За парты в разных уголках региона сели более 95 тысяч учеников – отдохнувших, загорелых и готовых впитывать новые знания. Кто-то из школьников провёл прошедшие месяцы с родными на даче, кто-то съездил в путешествие, а кто-то отдохнул в детских лагерях. Талантливая смена

На Курском направлении Смоляне активно помогают курянам – жители этого региона сегодня особенно нуждаются в поддержке и участии. «События в Курской области – это боль всей страны. Жители нашего региона не остаются в стороне и продолжают активно участвовать в сборе гуманитарной помощи для курян. В работу включены буквально все – промышленные предприятия, малый и средний бизнес, политические партии,