Улице Пушкина в Брянске пообещали ливневку

Дорогу отремонтирует ООО «Дубровский водоканал».

На улице Пушкина в Володарском районе Брянска в 2021 году сделают ремонт. Как сообщает городская администрация, дорогу капитально отремонтируют на участке от улицы Никитина до улицы Академика Королева. Муниципальный контракт заключен с ООО «Дубровский водоканал».

Протяженность ремонтируемого участка превышает 2,1 километра, площадь асфальтирования — около 22 тысяч квадратных метров.

На проезжей части уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также здесь установят 137 светодиодных светильников.

Вдоль проезжей части для общественного транспорта сделают семь заездных карманов и установят остановки нового типа — с остеклением, как на набережной.

Ключевым моментом капремонта улицы Пушкина станет устройство ливневой канализации, заверили в мэрии. Ее построят от улицы Одесской до улицы Гоголя.

Всего в Володарском районе в этом году отремонтируют пять улиц. Работы начнутся с наступлением теплого сезона.