Улицу 22 Съезда КПСС отремонтировали по нацпроекту в Брянске

Почти 800 метров дороги на улице 22 Съезда КПСС отремонтировали по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился ремонт улицы 22 Съезда КПСС. Около 800 метров дороги от улицы 3-го Интернационала до улицы Ульянова обновила подрядная организация ЗАО «Брянское ППЖТ».

Специалисты уложили на проезжую часть новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали старые и построили новые тротуары. На пешеходных переходах рабочие уложили тактильную плитку. Около лицея №2 появилась парковка для машин.

Также подрядчик переустроил троллейбусную линию, сделал новое электроосвещение и поставил светофоры. Для пассажиров на остановках поставили современные павильоны.

В завершении ремонта специалисты нанесли разметку термопластиком и установили знаки. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».