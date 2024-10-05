Улицу Чехова в Брянске отремонтировали за 33 млн рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска завершился капремонт улицы Чехова. Она проходит по частному сектору.

За пять месяцев рабочие уложить почти полтора километра асфальтового покрытия, сделали тротуары, поставили светодиодные фонари и три остановочных павильона. Около храма «Утоли мои печали» появились парковочные карманы. Для безопасности на проезжей части рабочие сделали три искусственных неровности.

Комиссия оценила качество проделанной работы.

«Мы пообщались с местными жителями, люди благодарят за ремонт улицы Чехова. Говорят, что здесь никогда не было такой качественной дороги», — отметил заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков.

Ремонт сделали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На работы потратили почти 33 млн рублей.