Улицу Чкалова отремонтировали в Белых Берегах

Улицу Чкалова отремонтировали в посёлке Белые Берега по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошла улица Чкалова в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска. Подрядная организация ООО «ПрофДорСтрой» обновила участок от улицы Вокзальной до переулка Калинина.

Рабочие привели в порядок более 600 метров грунтовой дороги. Там появилось асфальтобетонное покрытие. Также специалисты построили тротуары и установили фонари. В завершении на дороге поставили знаки, а на проезжую часть нанесли разметку.