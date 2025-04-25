Улицу Димитрова в Брянске отремонтируют по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе Брянска капитально отремонтируют улицу Димитрова. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» обновил 1,1 километра дороги от улицы Никитина до улицы Суворова. Магистраль проходит мимо Дома детского творчества Володарского района Брянска и ведет к корпусу школы № 34.

Рабочие уложат новое новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, построят тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком. Ремонт стартует в мае. Закончить работы планируют к июлю.

Ремонт сделают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».