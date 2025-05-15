Улицу Димитрова в Брянске приведут в порядок по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Брянске в 2025 году отремонтируют участок улицы Димитрова в Володарском районе. Подрядчик приведёт в порядок 1,1 километра дороги от улицы Никитина до улицы Суворова. Она проходит мимо Дома детского творчества Володарского района Брянска и ведет к корпусу школы № 34.

Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построят новые тротуары. Также там установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.