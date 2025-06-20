Улицу Доменную отремонтировали в Брянске за два месяца по новому нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе областного центра около Брянский базового медицинского колледжа отремонтировали улицу Доменную. Фактически грунтовая дорога преобразилось до неузнаваемости.

«Доменную заасфальтировали на участке в 200 метров, был заново устроен конструктив дорожного полотна. Построен тротуар, которого здесь раньше никогда не было. Для успокоения автомобильного движения появились две искусственные неровности. На перекрёстке с улицей Клубной установлена дополнительная опора освещения», — уточнил директор подрядной организации «Зеро-Макс» Назим Бадыров.

Ремонт сделали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик справился с задачей за два месяца. Работу приняла межведомственная рабочая комиссия. Специалистам нужно будет привести в нормативное состояние высоту пандусов на тротуарах. После устранения недостатков дорогу примут в эксплуатацию. Она будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.