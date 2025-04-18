Улицу Горбатова в Бярнске расширят до четырёх полос

Улицу Горбатова в Брянске расширят до четырёх полос в районе пересечения с улицей Бежицкой. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В апреле в Брянске стартовал ремонт улицы Горбатова. Подрядчик «Брянскавтодор» приводит в порядок почти 800 метров дороги.

Специалисты уже убрали старый асфальт и уложили 75% выравнивающего слоя нового покрытия. В районе пересечения с улицей Бежицкой проезжую часть расширят. «Улица получится переменной ширины, местами до 14 метров. Это позволит организовать на Горбатова в общей сложности до четырех полос для движения», — уточнил прораб участка «Брянскавтодор» Константин Ермаков.

Подрядчик также установит светофоры и перенсёт несколько остановок общественного транспорта, организовав заездные карманы. Заасфальтируют рабочие и съезды на второстепенные дороги и во дворы.

Ремонт улицы Горбатова делают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершат работы в начале лета.