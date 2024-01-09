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Улицу Грибоедова в Брянске отремонтировали по нацпроекту

2024, 09 января 11:41 Общество
Улицу Грибоедова в Брянске отремонтировали по нацпроекту
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Капремонт дороги на улице Грибоедова в Брянске  подрядчик сделал по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В минувшем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капремонт сделали на улице Грибоедова в Советском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Монолит Строй» обновила участок в почти полкилометра от проспекта Ленина до дома № 30 по улице Грибоедова.   

Рабочие отремонтировали колодцы инженерных сетей, уложили новый асфальт, покрыли плиткой тротуары. Освещают улицу новые фонари со светодиодными светильниками.

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