Улицу Грибоедова в Брянске отремонтировали по нацпроекту

Капремонт дороги на улице Грибоедова в Брянске подрядчик сделал по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капремонт сделали на улице Грибоедова в Советском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Монолит Строй» обновила участок в почти полкилометра от проспекта Ленина до дома № 30 по улице Грибоедова.

Рабочие отремонтировали колодцы инженерных сетей, уложили новый асфальт, покрыли плиткой тротуары. Освещают улицу новые фонари со светодиодными светильниками.