Улицу Инженерную отремонтирую в Большом Полпино по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла улица Инженерная в посёлке Большое Полпино в Володарском районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 2,2 километра дороги от улицы Центральной до улицы Молокова.

Рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют съезды с дороги и водопропускные трубы. На улице появятся тротуары, новые светофоры и фонари. Подрядчик установит пешеходное и барьерное ограждение, а также новые автопавильоны.

В завершении на улице Инженерной поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.