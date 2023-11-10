Улицу Калинину в Брянске отремонтировали впервые за несколько десятилетий

На улице Калинина в Брянске капитальный ремонт сделали впервые за несколько десятилетий. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт улицы Калинина за полгода завершил подрядчик в Брянске. Рабочие привели в порядок участок почти в два километра от от памятника Артиллеристам до дома №268. Работы обошлись в почти 53 миллиона рублей.

Масштабного ремонта здесь не было несколько десятилетий. Теперь на дороге уложен новый асфальт, есть тротуары, пешеходные переходы и 82 новых опоры освещения со светодиодными фонарями.

Также специалисты отремонтировали более полукилометра ливневой канализации, в том числе сделали колодцы и закрыли 93 люка.

«Качество асфальтового покрытия понравилось однозначно. Строители выполняли пожелания местных жителей: поставили у домов лотки ливневой канализации, выполнили кронирование деревьев. Но есть и недостатки. У домов №№313 и 315 надо провести трубу ливневой канализации под дорогой. Некоторые съезды для маломобильных граждан сделаны слишком крутыми. Все недостатки мы записали в протокол, и подрядчик обязан их устранить», — отметила депутат горсовета Светлана Хандожко.