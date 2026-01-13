Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году

2026, 13 января 17:04
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

 

В 2025 году в посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска обновили улицу Кирпичную. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» отремонтировала более одного километра дороги от ж/д переезда до улицы Инженерной.

Специалисты обновили водопропускные трубы. На проезжей части появилось новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие сделали тротуары и новое светодиодное освещение.

Безопасность движения регулируют новые светофоры. А пассажиры ждут автобусы в современных автопавильонах.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

