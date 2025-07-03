Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтируют по нацпроекту

Более километра улицы Кирпичной в Большом Полпино отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году вошла улица Кирпичная в посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» приведут в порядок более километра дороги от железнодорожного переезда до улицы Инженерной.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы и тротуары, уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, установят фонари со светодиодными светильниками. Также на улице появятся новые светофоры и автопавильоны.