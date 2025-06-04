Улицу Красноармейскую в Брянске отремонтируют за 49 млн рублей

Улицу Красноармейскую в Брянске отремонтируют за 49 млн рублейю. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянске идёт капитальный ремонт улицы Красноармейской. Подрядчик «Брянскавтодор» приводит в порядок почти 900 метров дороги от проспекта Станке Димитрова до кольцевой развязки с улицей Крахмалёва.

Рабочие укладываю новый асфальт на площадью более 21 тысячи квадратных метров. На остановках «Магазин «Заря», «Завод «Кремний» и «Улица Крахмалёва» специалисты расширяют карманы для общественного транспорта до 3,5 метров. На остановках уложат тротуарную плитку. Также частично перенесут троллейбусную контактную сеть. Подрядчик также отремонтирует тротуары и установит новое пешеходное ограждение. Электрики проложат около полукилометра новых проводов и установят девять уличных светодиодных фонарей.

Ремонта обойдётся в почти 49 млн рублей. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».