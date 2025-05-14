Улицу Ленинградскую в Брянске ремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске идёт капитальный ремонт улицы Ленинградской. «Брянское ППЖТ» приводит в порядок около 250 метров дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты установят специальные лотки, чтобы вода не застаивалась на проезжей части, а возле школы №52 сделают парковку. Также подрядчик обновит существующий тротуар, а на противоположной стороне построит новый. Около перехода поставят мигающий оранжевый светофор типа «Т7». Также здесь обновят освещение, добавят искусственные неровности и пешеходное ограждение.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров проверил ход работ.

«Здесь расположены и школа, и детский сад, во многом современная дорожная инфраструктура создаётся в равных пропорциях для взрослых и детей. На новых тротуарах этой тихой и зелёной улицы можно будет кататься на роликах и велосипедах. Главное, чтобы подрядчик не подвёл», — отметил Александр Макаров.