Кроме того, на улице Менжинского сделают новые тротуары, поставят пешеходное ограждение, заменят фонари, обновят остановочные площадки. Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость составялет около 88 млн рублей.

На участке от проспекта Московского до улицы Богдана Хмельницкого специалистам пришлось спилить деревья, растущие на обочине. Здесь проложат ливневую канализацию.

В Фокинском районе Брянска идёт капремонт улицы Менжинского. Компания «Брянскавтодор» за месяц убрала с проезжей части старое покрытие и почти закончила укладку нижнего слоя асфальтобетона.

Улицу Менжинского в Брянске отремонтируют за 88 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Во имя памяти На карте региона появилось больше Вечных огней – Смоленская область присоединилась ко всероссийской акции «Храним огонь Победы». 6 мая в Шумячах у братской могилы 265 воинов Красной Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от фашистских захватчиков, был зажжён Вечный огонь. Мемориальный комплекс был подключён к сетевому газу и модернизирован. В торжественном мероприятии, посвящённом этому знаковому событию, принял участие губернатор Василий Анохин, назвав Вечный огонь

Единство и вера Вместе с ветеранами, участниками СВО, общественниками, молодёжью, представителями органов власти и Смоленской митрополии, а также жителями города-героя Смоленска губернатор Василий Анохин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в сквере Памяти Героев областного центра. Напомним, что смоленская земля в полной мере испытала все ужасы военного времени. За 26 месяцев оккупации фашисты стёрли с лица земли 9 городов и более

Восстановлению подлежит! В Гагарине у новой монументальной арки, олицетворяющей стойкость и мужество советского народа, состоялось торжественное открытие благоустроенного Братского захоронения № 2. «На этой территории в годы Великой Отечественной вой­ны погибло более 25 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Сожжён, разрушен и уничтожен полностью или частично 141 населённый пункт. Здесь проходили кровопролитные бои, и каждый уголок этой земли хранит память о тех, кто сражался за наше будущее», – рассказал об

Парадным маршем В Смоленске прошёл парад в честь 80‑й годовщины Победы в Великой Отечественной вой­не. Смоленщина и смоляне внесли огромный вклад в разгром гитлеровской Германии. Это 9 Мая на Красной площади в своём выступлении отметил и Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин. Именно на нашей земле в 1941 году красноармейцы впервые вынудили фашистов обратиться в бегство, что сорвало планы врага по стремительному захвату Москвы. «Главные герои юбилея