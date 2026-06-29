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ЖКХ

Улицу Молодой Гвардии в Брянске обновят по нацпроекту к будущему году

2026, 29 июня 13:40
Улицу Молодой Гвардии в Брянске обновят по нацпроекту к будущему году
Источник фото

Улицу Молодой Гвардии в Брянске обновят по нацпроекту к будущему году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла улица Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит почти километр дороги от Вокзальной до Ново Советской и от 22-го Съезда КПСС до Институтской. 

Специалисты отремонтируют инженерные сети и водопропускные трубы. На проезжую часть строители уложат новое асфальтобетонное покрытие, а также построят тротуары. Освещать улицу будут современные светодиодные фонари. В завершении ремонта на дороге поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы планируют завершить в 2027 году.

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