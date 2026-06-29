Улицу Молодой Гвардии в Брянске обновят по нацпроекту к будущему году

2026, 29 июня 13:40

Улицу Молодой Гвардии в Брянске обновят по нацпроекту к будущему году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла улица Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит почти километр дороги от Вокзальной до Ново Советской и от 22-го Съезда КПСС до Институтской.

Специалисты отремонтируют инженерные сети и водопропускные трубы. На проезжую часть строители уложат новое асфальтобетонное покрытие, а также построят тротуары. Освещать улицу будут современные светодиодные фонари. В завершении ремонта на дороге поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Работы планируют завершить в 2027 году.