2026, 24 марта 14:34

Улицу Окружную отремонтируют в Брянске по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Окружная в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит около километра дороги от улицы Азарова до улицы Донбасской.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и водопропускные трубы, укрепят обочины. на проезжую часть уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На улице появятся тротуары и новое электроосвещение. Также рабочие установят искусственные неровности, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.