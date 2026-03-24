Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Окружную отремонтируют в Брянске по нацпроекту в 2026 году

2026, 24 марта 14:34
Улицу Окружную отремонтируют в Брянске по нацпроекту в 2026 году
Источник фото

Улицу Окружную отремонтируют в Брянске по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Окружная в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит около километра дороги от улицы Азарова до улицы Донбасской.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и водопропускные трубы, укрепят обочины. на проезжую часть уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На улице появятся тротуары и новое электроосвещение. Также рабочие установят искусственные неровности, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14590) брянск (6867) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2061) уголовное дело (2022) Александр Богомаз (1917) суд (1787) авария (1647) мчс (1508) коронавирус (1272) умвд (1049)