Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Пролетарскую в Большом Полпино отремонтировали по нацпроекту

2026, 02 июля 16:57
Улицу Пролетарскую в Большом Полпино отремонтировали по нацпроекту
Источник фото

Улицу Пролетарскую в Большом Полпино отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Большом Полпино города Брянске подрядчик завершил капитальный ремонт улицы Пролетарской. Рабочие обновили более двух километров дороги. На проезжей части специалисты уложили асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик обновил старые и построил новые тротуары.  На перекрёстке появился новый светофор. Кроме того, на улице Пролетарской нанесена разметка, установлены искусственные неровности и дорожные знаки, ограничивающие скорость до 20 и 40 км.

2 июля межведомственная рабочая комиссия оценила работу подрядчика.  Они выявили незначительные недочеты. В ближайшее время специалисты устранят и их. После этого дорогу примут в эксплуатацию.

«До ремонта дорога была разбита, теперь — ровное качественное дорожное полотно. Есть новый тротуар, который обеспечивает безопасность жителям. В процессе работы собственники домов обращались к ребятам, те шли им навстречу, пускали тротуар пониже, чтобы были удобные заезды, чтобы потом не требовались переделки», — отметила заместитель главы Володарской районной администрации Инна Лукашова.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Борщевик уничтожили в Советском районе Брянска накануне
02 июля 14:45
Борщевик уничтожили в Советском районе Брянска накануне
Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту
02 июля 13:22
Более шести километров трассы ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту
На улице Куйбышева в Брянске около диспансера построили парковку
01 июля 18:09
На улице Куйбышева в Брянске около диспансера построили парковку

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15711) брянск (7028) ДТП (2789) ГИБДД (2357) прокуратура (2136) уголовное дело (2079) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1558) коронавирус (1272) дороги (1104)