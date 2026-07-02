Улицу Пролетарскую в Большом Полпино отремонтировали по нацпроекту

2026, 02 июля 16:57

Улицу Пролетарскую в Большом Полпино отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Большом Полпино города Брянске подрядчик завершил капитальный ремонт улицы Пролетарской. Рабочие обновили более двух километров дороги. На проезжей части специалисты уложили асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик обновил старые и построил новые тротуары. На перекрёстке появился новый светофор. Кроме того, на улице Пролетарской нанесена разметка, установлены искусственные неровности и дорожные знаки, ограничивающие скорость до 20 и 40 км.

2 июля межведомственная рабочая комиссия оценила работу подрядчика. Они выявили незначительные недочеты. В ближайшее время специалисты устранят и их. После этого дорогу примут в эксплуатацию.

«До ремонта дорога была разбита, теперь — ровное качественное дорожное полотно. Есть новый тротуар, который обеспечивает безопасность жителям. В процессе работы собственники домов обращались к ребятам, те шли им навстречу, пускали тротуар пониже, чтобы были удобные заезды, чтобы потом не требовались переделки», — отметила заместитель главы Володарской районной администрации Инна Лукашова.