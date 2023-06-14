Улицу Телевизорную отремонтируют в Брянске

Ремонт дороги на улице Телевизорной в областном центре начнут 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Советском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют автодорогу по улице Телевизорной. Работы пройдут на участке в 365 метров от улицы Попова до Карачижской. Ремонт здесь не делали многие годы.
Подрядчик ООО «Даймонд» уберёт сухую растительность, отремонтирует колодцы инженерных сетей. Основание дороги укрепят и обустроят новое дорожное покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Также специалисты отремонтируют тротуары и поставят наружное освещение, дорожные знаки.
К работам подрядчик должен приступить 16 июня. Ремонт запланирован до 13 октября 2023 года.
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