Улицу Телевизорную отремонтируют в Брянске

Ремонт дороги на улице Телевизорной в областном центре начнут 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Советском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют автодорогу по улице Телевизорной. Работы пройдут на участке в 365 метров от улицы Попова до Карачижской. Ремонт здесь не делали многие годы.

Подрядчик ООО «Даймонд» уберёт сухую растительность, отремонтирует колодцы инженерных сетей. Основание дороги укрепят и обустроят новое дорожное покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Также специалисты отремонтируют тротуары и поставят наружное освещение, дорожные знаки.

К работам подрядчик должен приступить 16 июня. Ремонт запланирован до 13 октября 2023 года.