Улицу XXII Съезда КПСС в Брянске полностью отремонтировали за несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы XXII Съезда КПСС. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» подрядная организация «Брянское «ППЖТ» обновила 740 метров дороги от улицы III Интернационала до улицы Ульянова.

Рабочие уложили два слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона, а также замостили плиткой все новые тротуары. Всего подрядчик уложил 4 850 квадратных метров покрытия пешеходных дорожек и подходов к учреждениям, в том числе около лицея №2 имени Ломоносова. Рядом со школой построили парковку. Наулице появились три новых светофора с кнопочным регулированием.

Межведомственная комиссия проверила качество выполненных работ. Подрядчику нужно привести в нормативное состояние дорожные знаки. После этого дорогу примут в эксплуатацию.

Дорогу на улице XXII Съезда КПСС за последние несколько лет полностью обновили. Ранее подрядчики работали на двух участках — от III Интернационала до Литейной и от Кислородной до промзоны.