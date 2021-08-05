Улицы Брянска ежедневно убирают более 150 человек

Как сообщили в дорожном управлении города, в летнее время особое внимание уделяют покосу травы, мойке дорог и вывозу пескосмета.

Ежедневно в уборке улиц участвуют более 150 человек, которые работают руками или используют малогабаритную технику: прицепные установки «Бродвей», вакуумные пылесосы и тракторы.

В июле коммунальщики скосили траву на площади более 500 тысяч квадратных метров: по проспектам Станке Димитрова и Московскому, улицам Красноармейской, Пересвета, Калинина, Костычева, Горбатова, Фокина, Советской, Дуки, Бежицкой, XX Съезда КПСС, Ульянова, III Интернационала, Литейной, Флотской, Димитрова, Пушкина, 2-й Мичурина, Чернышевского, Никитина, Красный Маяк, Дзержинского, Менжинского, Чкалова, Олега Кошевого, Белорусской, Челюскинцев, Городищенской горке и других.

Также около 10 тысяч тонн пескосмета убрали с обочин дорог, тротуаров и общественных территорий.