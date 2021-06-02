Умер бывший замглавы Брянска Николай Прокопенко

23 мая ему исполнилось 63 года.

Ушел из жизни бывший первый заместитель директора института педагогики и психологии Брянского госуниверситета имени академика Петровского Николай Прокопенко.

Николай Прокопенко – выпускник физико-математического факультета. После службы в армии начал работать организатором внеклассной и внешкольной работы школы № 28 в Брянске. С августа 1983 года – комсорг по группе средних школ, инструктор отдела школьной молодежи и пионеров обкома ВЛКСМ.

В феврале 1986 года назначен на должность инструктора отдела пропаганды, инструктора идеологического отдела Советского райкома КПСС Брянска. С июня 1990 года – заведующий районным отделом народного образования Советского района.

С марта 1992 года работал заместителем главы, а затем главой администрации Советского района Брянска. В январе 1997 года его перевели на должность заместителя начальника управления социальной защиты населения Администрации Брянской области, в октябре 1997 года – заместителя главы администрации Брянска.

С мая 1999 года возглавлял городское управление образования администрации. Затем трудился управляющим областным ЗАГСом.

В 2008 году Николай Прокопенко перешел на постоянную работу в университет, где в последние годы занимал должность первого заместителя директора института педагогики и психологии.

Николай Прокопенко – кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник образования Российской Федерации.

«Совсем недавно, 23 мая, он отметил свой очередной день рождения. Был полон планов, а главное, был нацелен на долгую жизнь, которую он очень любил и ценил», – рассказали в госуниверситете.

Ректорат университета, коллеги и ученики выразили соболезнования родным Николая Прокопенко.