Умер бывший замглавы Брянска Николай Прокопенко

23 мая ему исполнилось 63 года.
Ушел из жизни бывший первый заместитель директора института педагогики и психологии Брянского госуниверситета имени академика Петровского Николай Прокопенко.
Николай Прокопенко – выпускник физико-математического факультета. После службы в армии начал работать организатором внеклассной и внешкольной работы школы № 28 в Брянске. С августа 1983 года – комсорг по группе средних школ, инструктор отдела школьной молодежи и пионеров обкома ВЛКСМ.
В феврале 1986 года назначен на должность инструктора отдела пропаганды, инструктора идеологического отдела Советского райкома КПСС Брянска. С июня 1990 года – заведующий районным отделом народного образования Советского района.
С марта 1992 года работал заместителем главы, а затем главой администрации Советского района Брянска. В январе 1997 года его перевели на должность заместителя начальника управления социальной защиты населения Администрации Брянской области, в октябре 1997 года – заместителя главы администрации Брянска.
С мая 1999 года возглавлял городское управление образования администрации. Затем трудился управляющим областным ЗАГСом.
В 2008 году Николай Прокопенко перешел на постоянную работу в университет, где в последние годы занимал должность первого заместителя директора института педагогики и психологии.
Николай Прокопенко – кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник образования Российской Федерации.
«Совсем недавно, 23 мая, он отметил свой очередной день рождения. Был полон планов, а главное, был нацелен на долгую жизнь, которую он очень любил и ценил», – рассказали в госуниверситете.
Ректорат университета, коллеги и ученики выразили соболезнования родным Николая Прокопенко.
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