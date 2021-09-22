Умер двухлетний Ренат из брянской цыганской семьи, боровшийся с онкологией

Жители региона собирали деньги на лечение ребенка.

20 сентября скончался двухлетний Ренат из многодетной цыганской семьи, более года проходивший лечение от тяжелого онкологического заболевания: у ребенка диагностировали двустороннюю хроническую ретинобластому – злокачественную опухоль сетчатки глаза.

Весной этого года благотворительный фонд «Ванечка» объявил сбор средств для и направил Рената с мамой на обследование в Москву. Благодаря пожертвованиям мальчик из неблагополучной семьи, живущей в брянском селе, начал получать медицинскую помощь. Однако опухоль увеличилась в размерах, медики обнаружили метастазы. Прогрессирующая болезнь унесла жизнь ребенка.

«Маленького Рената не стало. Необходимо последнее сопровождение. Искренние соболезнования родным и близким Рената. Светлая память маленькому ангелу!» – отметили в фонде «Ванечка».