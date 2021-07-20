Умерла главная медсестра Брянского физдиспансера Алла Журавлева

Она скончалась после тяжелой болезни болезни.

После болезни на 59-м году ушла из жизни главная медицинская сестра Брянского областного врачебно-физкультурного диспансера Алла Журавлева.

Алла Журавлева родилась в Брянске. Окончила Рославльское медицинское училище в Смоленской области.

С 1984 года работала в Брянском областном врачебно-физкультурном диспансере: медсестрой, затем медицинской сестрой кабинета функциональной диагностики, старшей медицинской сестрой отделения спортивной медицины. В 2001 году переведена на должность главной медицинской сестры.

В 2011 году Алла Журавлева окончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «менеджер, сестринское дело». Имела высшую квалификационную категорию по специальностям «Сестринское дело» и «Организация сестринского дела».

Награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

«Аллу Викторовну хорошо знали все сотрудники диспансера, ее заботливое отношение высоко ценили пациенты, а коллеги отмечали готовность помочь. В то же время она была требовательна к себе, умела решать поставленные задачи. Департамент здравоохранения Брянской области, коллеги, пациенты скорбят об уходе Аллы Викторовны и выражают искренние соболезнования ее близким», – отметили в департаменте здравоохранения региона.