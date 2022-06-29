Умерла первый детектор брянской гимназии №1 Ольга Кравченко
В горадминистрации выразили соболезнования родным.
Ушла из жизни основатель и первый директор гимназии №1 Брянска Ольга Кравченко. Ей было 76 лет.
«Для многих поколений учеников, родителей, начинающих педагогов Ольга Александровна была прекрасным учителем, мудрым наставником, человеком щедрой души. Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, генератор креативных идей, талантливый организатор и ответственный руководитель – таким останется в памяти воспитанников и коллег её светлый образ», – отметили в пресс-службе горадминистрации Брянска.
Брянская администрация выразила соболезнования родным и близким Ольги Кравченко.
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