«Умная» спортплощадка появится в Брянске по инициативе Министерства спорта России. Об этом сообщили в городской администрации.

По инициативе Министерства спорта к 2030 году в России построят 1000 «умных» спортплощадок. Эти объекты оборудованные беспроводной локальной сети Wi-Fi. Отсканировав QR-код с помощью смартфона посетители получат видеоинструкцию о том, как правильно заниматься на тренажерах.

Одну из «умных» площадок построят в Брянске. Её разместят во дворе школы №60.

«Здесь учатся более 1300 детей, большой густонаселенный микрорайон вокруг. Территория школы соответствует техническим требованиям. Кроме того, это учебное учреждение недавно капитально отремонтировали, установили современное оборудование. Самое время поставить логичную точку и благоустроить территорию «умной» площадкой», — отметил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

На площадке будет территория для игры в баскетбол, футбол и хоккей с ограждением по периметру и специальным покрытием. А рядом разместят комплекс для воркаута. Проект планируют реализовать в 2026 году.