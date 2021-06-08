Уникальный «Поезд Победы» покидает Брянск

За день экспозицию осмотрели около 3 тысяч брянцев.

«Поезд Победы», прибывший накануне на станцию Брянск-Орловский, пользуется большой популярностью у жителей Брянска. Растет количество желающих своими глазами увидеть инсталляции военной поры. За время работы уникальной выставки ее осмотрели около 3 тысяч жителей Брянского региона.

Уже в первый день наблюдался особенный ажиотаж: места на экскурсии быстро закончились, потому что количество участников в группах ограниченно. Причиной стала сложившаяся ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции. Организаторы рассчитывают на понимание: не более 12 человек могут сразу находиться в одной экскурсионной группе. Посетителям выдают медицинские маски и перчатки, а вагоны снабжены санитайзерами.

8 июня выставка работает в Брянске последний день, далее «Поезд Победы» отправится в Смоленск.