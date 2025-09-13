Урок по ПДД прошёл в брянской технической школе ДОСААФ России

Урок по ПДД для школьников и начинающих мотоциклистов прошёл в брянской технической школе ДОСААФ России. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В Бежицкой технической автошколе ДОСААФ России прошёл открытый урок по безопасности дорожного движения. Для школьников и кандидаты в водители категорий А и А1 занятие провели сотрудники Госавтоинспекции.

Участники повторили основные Правила дорожного движения и изучили устройство мотоцикла. В завершении они закрепили практические навыки безопасного управления двухколесным транспортом.