Уроженец Брянщины «Странник» рассказал об освобождении села Русский Поречный в спецрепортаже «Брянской губернии».

Специальный репортаж «Алтарь Победы Нашей» из приграничной Курской области сняла редактор телеканала «Брянская губерния» Мария Сергеенко. Волонтёры «Брянского фронта» в шесть утра держат путь на Рыльск, Коренево, Волоконское. Там стоят подразделения с брянскими военнослужащими. Они везут оборудование, продукты, необходимые вещи.

В посёлок Корнеево украинские боевики не зашли, но они заняли одноименное село. Между этими населенными пунктами – река Крепна. Русские бойцы взорвали плотину и преградили путь врагу. Съемочная группа едет по улице Школьной, где видны дома, разрушенные при обстрелах.

«Когда пришли бандеровцы и наемники — птицы не пели, живность пряталась. Но российская армия отодвинула линию боевого соприкосновения. В Коренево сейчас закреп. Даже гражданские с военным оборудованием», — рассказывает в репортаже Мария Сергеенко.

Путь волонтёров и журналистов лежит в четвёртый батальон 352 мотострелкового полка группировки войск «Север». Его командир – уроженец поселка Локоть с позывным «Странник». На шевроне у комбата изображен брянский богатырь Пересвет и фраза: «Не в оружии сила, а в людях». С 2014 года он на Донбассе, а с начала СВО – на разных направлениях.

«Странник» рассказал журналистам об освобождении села Русский Поречный в Суджанском районе Курской области. 43 жителя уезжать из населённого пункта не стали из-за хозяйства и домашних животных. В живых не осталось ни одного, а девять – числятся без вести пропавшими. Освобождать населенный пункт начали в декабре 2024-го.

«На поле трупы коров. Бронежилет в крови. Четыре месяца после боёв. Батальон Странника прошёл сюда десятки километров. Парни прошли. Спустились в подвалы. То, что бойцы увидели там, повергло в шок. Военных нет. Мирняк – обычные люди, бабушки, деды – погибали в пытках и муках. Ноги прострелены. Руки связаны», — такие кадры представлены в репортаже.

Странник всех бойцов до одного называет героями.

«Украинские боевики, наемники – под наркотиками, как зомби,Их действия циничны, грубы, бесчеловечны, жестоки». – вспоминает комбат.

На полях много работы для минеров, которых называют «ежики». Им предстоит пройти и зачистить территорию от неразорвавшихся снарядов.

«Брянские волонтёры с доброй миссией. В это же время – над полем – работали «Грады». Позже пришла информация. Подразделения группировки «Север» освободили Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. Он был для ВСУ и наемников укрепом – опорным пунктом.У каждой отвоеванной – освобожденной деревни в Курской области появится свой алтарь. На нем будут имена парней, которые их освобождали. И которые продвинулись дальше. Победителями», – рассказывает в репортаже Мария Сергеенко.