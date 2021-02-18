Ушел из жизни доцент БГТУ Евгений Селенский

Прощание с ним пройдет 18 февраля.

16 февраля на 78-м году скончался бывший преподаватель кафедры МиДПМ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, кандидат технических наук, доцент Брянского государственного технического университета Евгений Селенский.

Об этом сообщили в университете.

После окончания БИТМа в 1965 году и аспирантуры в 1969 году Евгений Селенский работал на кафедре «теоретическая механика и ТММ» БИТМа, а затем «механика и ДПМ» БГТУ – ассистентом, старшим преподавателем и доцентом кафедры.

Прощание с Евгением Игоревичем состоится 18 февраля с 12 до 13 часов в поминальном зале городской больницы № 1.