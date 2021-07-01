Ушел из жизни старейший ветеран Брянска Аба Хенкин

Абе Моисеевичу было 104 года.

На 105-м году жизни остановилось сердце старейшего ветерана Великой Отечественной войны, жившего Брянске, – Абы Моисеевича Хенкина.

Аба Хенкин родился на Брянщине в 1916 году в семье участника Первой мировой войны. В годы Великой Отечественной войны служил в специальных подразделениях управления контрразведки — СМЕРШ.

Войну Аба Хенкин прошел в составе 247-й и 133-й стрелковых дивизий, с августа 1944 года – в составе 51-го стрелкового корпуса 40-й армии.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и другими государственными наградами.

После войны он жил и работал в Смоленске, где более тридцати лет посвятил развитию музейного дела региона. Стал автором и организатором экспозиций исторического музея, музея Великой Отечественной войны, обосновал восстановление усадеб Николая Пржевальского и Михаила Глинки, участвовал в создании районных музеев. Аба Хенкин был первым директором и старейшим сотрудником Смоленского музея-заповедника.

В 1993 году вернулся в Брянск, где занялся патриотическим воспитанием молодежи, став ярким примером стойкости и мужества для подрастающего поколения.

В региональном правительстве и городской администрации выразили искренние соболезнования семье, родным и близким Абы Моисеевича.

«Его стойкость духа, оптимизм, любовь к жизни навсегда останутся в сердцах всех близких, коллег и соратников», – отметили в Правительстве Брянской области. «Светлая память о нем навсегда останется в памяти благодарных потомков», – говорится в сообщении городской администрации.