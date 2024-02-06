Ушёл из жизни Почётный гражданин Брянска
На 96-ом году ушёл из жизни Почётный гражданин Брянска Иван Яковлевич Поручиков. Об этом сообщили в городской администрации.
Почётный гражданин города Брянска Иван Яковлевич Поручиков умер на 96-ом году жизни. Он прошёл путь от инженера до генерального директора АО «Группа Кремний Эл».
Иван Поручиков работал председателем Брянского облисполкома и внёс большой вклад в социально-экономическое развитие Брянщины. При его поддержке в областном центре появились цирк, гостиница «Брянск», краеведческий музей и киноконцертный зал «Дружба». Также благодаря энтузиазму Ивана Поручиков в конце 50-х годов появилась первая телевизионная студия
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