На 96-ом году ушёл из жизни Почётный гражданин Брянска Иван Яковлевич Поручиков. Об этом сообщили в городской администрации.

Почётный гражданин города Брянска Иван Яковлевич Поручиков умер на 96-ом году жизни. Он прошёл путь от инженера до генерального директора АО «Группа Кремний Эл».

Иван Поручиков работал председателем Брянского облисполкома и внёс большой вклад в социально-экономическое развитие Брянщины. При его поддержке в областном центре появились цирк, гостиница «Брянск», краеведческий музей и киноконцертный зал «Дружба». Также благодаря энтузиазму Ивана Поручиков в конце 50-х годов появилась первая телевизионная студия