В «БАРС- Брянск» предложили брать призывников в зачем службы в армии. Об этом сообщили в аккаунте отряда в соцсетях.

В Госдуму внесли законопроект о приёмы в добровольческие формирования призывников. Служба там пойдёт в зачёт обязательной военной службы в армии.

«Идея разумная и справедливая, принятие закона даст возможность молодым людям, не служившим в армии, стать бойцами «БАРС-Брянск». Подготовка у нас — на уровне, условия службы — отличные. От того, что молодые мужчины вместо того, чтобы днями маршировать или, как в армейских анекдотах, траву красить, научатся реально защищать Родину, и им, и стране будет польза», — подчеркнул командир «БАРС-Брянск» Сергей АНТОШИН.

Брянские добровольцы надеются на поддержку инициативы. Тогда ряды отряда пополнят молодые бойцы