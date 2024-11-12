В «БАРС- Брянск» предложили брать призывников в зачем службы в армии. Об этом сообщили в аккаунте отряда в соцсетях.
В Госдуму внесли законопроект о приёмы в добровольческие формирования призывников. Служба там пойдёт в зачёт обязательной военной службы в армии.
«Идея разумная и справедливая, принятие закона даст возможность молодым людям, не служившим в армии, стать бойцами «БАРС-Брянск». Подготовка у нас — на уровне, условия службы — отличные. От того, что молодые мужчины вместо того, чтобы днями маршировать или, как в армейских анекдотах, траву красить, научатся реально защищать Родину, и им, и стране будет польза», — подчеркнул командир «БАРС-Брянск» Сергей АНТОШИН.
Брянские добровольцы надеются на поддержку инициативы. Тогда ряды отряда пополнят молодые бойцы
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