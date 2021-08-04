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В Белых Берегах освятили здание филиала Первого казачьего университета

2021, 04 августа 15:40 Общество
В Белых Берегах освятили здание филиала Первого казачьего университета
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Вуз «переехал» в Брянск из Унечи.

В Белых Берегах освятили здание филиала Юго-западного института технологий и управления МГУТУ имени Разумовского – Первого казачьего университета. Чин освящения совершил благочинный Карачевского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов, сообщает Брянская епархия.

Филиал Первого казачьего университета «переехал» в бывшее здание отделения Брянского строительного колледжа в Белых Берегах из Унечи. Сейчас здесь идет ремонт.

Митрополит Брянский и Севский Александр назначил отца Владимира ответственным за духовное окормление преподавателей и студентов вуза. Священник преподнес в дар коллективу филиала икону Спасителя.

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