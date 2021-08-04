В Белых Берегах освятили здание филиала Первого казачьего университета

Филиал Первого казачьего университета «переехал» в бывшее здание отделения Брянского строительного колледжа в Белых Берегах из Унечи. Сейчас здесь идет ремонт.

Смоленский оперштаб сообщил о новом графике работы мобильных пунктах вакцинации Оперативный штаб Смоленской области обновил график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на август 2021 года. Жители Брянской области могут в порядке живой очереди как в будние, так и в выходные дни по удобному для них адресу: Киселёвский рынок. По будням с 16 до 19, по субботам с 10 до 16 часов. «Дворец спорта «Юбилейный».

Ни воздуха, ни воды Жители Ершичей пожаловались на проблемы района. 24 июля 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Ершичском районе. Жители подняли вопросы водоснабжения, экологии и капремонта. Дышать нечем! Жители села Ершичи рассказали, что не первый год тихую сельскую жизнь омрачает задымление от крупного промышленного предприятия. – Это происходит регулярно – два-три раза

Отступает, но не сдаётся Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает находиться в сфере пристального внимания медиков, эпидемиологов и всех смолян. О распространении коронавируса в регионе и темпах вакцинации от COVID-19 говорили члены администрации Смоленской области на очередном рабочем совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как рассказала вице-губернатор Полина Хомайко, несколько последних недель специалисты фиксируют в регионе снижение заболеваемости

Миллиарды и километры В администрации смоленской области во время рабочего совещания обсудили ход ремонта дорог в регионе. Как доложил губернатору Алексею Островскому и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов, в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в Смоленске и более 240 км региональных автодорог

В зоне доступа Какие условия создают в регионе для людей с особыми потребностями? Губернатор Алексей Островский на прошлой неделе проинспектировал работу нового детского сада «Гнёздышко» и Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске, где создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для особенных деток Первым пунктом рабочей поездки главы региона по Смоленску стало посещение детского сада в микрорайоне