В Белых Берегах освятили здание филиала Первого казачьего университета
Вуз «переехал» в Брянск из Унечи.
В Белых Берегах освятили здание филиала Юго-западного института технологий и управления МГУТУ имени Разумовского – Первого казачьего университета. Чин освящения совершил благочинный Карачевского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов, сообщает Брянская епархия.
Филиал Первого казачьего университета «переехал» в бывшее здание отделения Брянского строительного колледжа в Белых Берегах из Унечи. Сейчас здесь идет ремонт.
Митрополит Брянский и Севский Александр назначил отца Владимира ответственным за духовное окормление преподавателей и студентов вуза. Священник преподнес в дар коллективу филиала икону Спасителя.
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