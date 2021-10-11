В Бежицком районе Брянска осветили две улицы

Новая линия наружного освещения появилась на улицах Шоссейной и Сталелитейной.

На улицах Шоссейной и Сталелитейной в Бежицком районе Брянска построили новую линию наружного освещения. Электричество провели на участке от ООО «БЗСК» и на участке от магазина «Строймаркет» до остановки «Микрорайон Автозаводец».

Работы выполнило ООО «Инженерные технологии». Стоимость контракта составила 5,5 миллиона рублей. Протяженность новой линии наружного освещения – 3,5 километра.

В этом году на модернизацию наружного освещения в Брянске выделили более 50 миллионов рублей.