В Бежицком районе Брянска продолжается строительство бассейна

В Бежицком районе Брянска продолжается строительство спортивно-оздоровительного центра. Здесь разместятся зал для игровых видов спорта и два бассейна: маленький детский для обучения плаванию и 25-метровый на 6 дорожек, сообщает городская администрация.

Здание центра полностью готово, выполнена установка оконных блоков, дверей, завершается отделка фасада. Сейчас внутри помещений выполняются сантехнические работы, ведётся разводка системы отопления.

Тепло в здание подаётся, котельная, построенная для спортобъекта, работает в пуско-наладочном режиме. Также в помещениях ведётся подготовка полов под стяжку.

В спортивном зале продолжаются отделочные работы и монтаж вентиляции. Готовится чаша бассейна.

Напомним, в этом году будут открыты два бассейна — в Бежицком и Фокинском районах.