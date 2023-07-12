В больницу и ФАПы Навлинского района поступило новое медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Навлинская центральная районная больница оснащает структурные подразделения новым оборудованием.

Так, в кардиологическом кабинете теперь есть анализатор кардиомаркеров и экспресс-коагулометр. А в фельдшерско-акушерских пунктах появились новые автоматические дефибрилляторы, тонометры внутриглазного давления, спиростесты, укладки первой помощи, воздушные стерилизаторы и напольные медицинские весы.

Благодаря этому, сельское население Навлинского и Севского районов получит всю необходимую медицинскую помощь недалеко от дома.