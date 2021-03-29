Доходы брянской колонии строгого режима позволили открыть новое производство

На новом участке в колонии строгого режима № 4 осужденные выпускают разнообразный ассортимент продукции: костюмы для рыбалки и охоты, спецодежду, а также изделия для внутрисистемных нужд.

В исправительной колонии строгого режима № 4 в поселке Каменка Брасовского района после капитальной реконструкции открыли новый швейный участок, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Смоленской области пресекли ввоз 6 тонн мяса 17 марта стражи порядка остановили два автомобиля под управлением граждан Республики Беларусь, в которых с грубым нарушением ветеринарных требований в объезд официальных ветеринарных постов перевозилось мясо и субпродукты. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. Проверка показала, что мясо и субпродукты общим весом 6,15 тонны перевозились без каких-либо ветеринарных и иных сопроводительных документов, подтверждавших их

608 смолян проходят лечение от коронавируса в больницах 29 марта в Смоленской области выявили 59 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 28 039. 2291 человек находятся под наблюдением врачей. 2838 человек остаются в режиме самоизоляции. В больницах проходят лечение 608 человек. В смоленских лабораториях с начала пандемии провели 368 125 исследований на выявление больных коронавирусной инфекцией.

В Смоленске завершились поиски жительницы Брянщины В Смоленске завершились поиски 37-летней жительницы Брянской области. 21 марта женщина ушла из дома в селе Павловка Унечкского района Брянской области. С того дня ее не могли найти. Поиски начались 24 марта. 27 марта стало известно о том, что Екатерину нашли живой.

Более 35 000 смолян получили первую дозу вакцины от коронавируса В Смоленской области кампания по вакцинации населения от коронавируса продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей официальной странице во ВКонтакте. «Держу на особом контроле вопросы бесперебойного обеспечения наших учреждений здравоохранения вакциной против COVID-19. Учитывая определенный общественный резонанс, который возник в связи с, якобы, дефицитом вакцины, хочу сообщить, что

27 марта смолян ожидают сплошные проверки Сплошные проверки пройдут вечером 27 марта. На дорогах Смоленска вечером 27 марта пройдут сплошные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Сотрудники ГИБДД с восьми вечера до десяти часов вечера будут проверять всех на участке ул. Кашена – пл. Желябова. 28 марта сплошные проверки пройдут на перекрестке с круговым движением на улице