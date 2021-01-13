В Брнсве за этот год капитально отремонтируют 10 дворов

На обустройство дворовых территорий областного центра выделяпется 60 млн рублей.

Общетсвенная комиссия выбрала дворы Брянска, которым в этом году предстоит капитальный ремонт. Как сообщает мэрия, таких дворов в областном центре 10. Это 2 двора в Володарском районе, 2 — в Советском, 2 — в Фокинском и 4 — в Бежицком. Заявки на включение в программу принимались до 1 июля 2020 года.

Для всех намеченных к капремонту дворов уже выбраны подрядчики, которые приступят к работе, как только позволит погода.

Программа фомирования комфортной городской среды реализуется в Брянска с 2017 года и предполагает ремонт 70 дворов. В этом году на ее реализацию в части обустройства дворов выделено 60 млн рублей из бюджетов всех уровней.