В Брянке ищут деньги на талантливых школьников

Пока муниципальная стипендия выплачивается лишь 100 детям.

В Брянске ищут возможность дополнительного поощрения талантливых школьников.

По словам заместителя председателя комитета по образованию Брянского горсовета Юрия Клюева, ученики брянских школ активно участвуют в региональных олимпиадах и занимают призовые места. Это дает им право претендовать на получение муниципальной стипендии. Однако сейчас их выплачивается всего 100.

Городской администрации поручено проработать вопрос увеличении числа муниципальных стипендий школьникам, которые не только участвуют в олимпиадах, но и активно проявляют себя в школьной жизни.