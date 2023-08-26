В Брянске 15 детей-сирот получили первые рюкзаки в подарок

В преддверии 1 сентября 15 детей-сирот получили первые рюкзаки с канцелярией в подарок. Об этом сообщили в городской администрации.

В детском развлекательном центре «Чудесария» в Брянске прошел праздник для 15 детей, оставшихся без попечения родителей. Все они — будущие первоклассники.

В рамках акции «Город — детям» неравнодушные жители собрали рюкзаки и школьные принадлежности для ребят в непростой жизненной ситуации. Рюкзаки с канцелярскими принадлежностями будущим школьникам вручил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

«Дорогие мальчишки и девчонки! У вас начинается важный жизненный этап — школа. Здесь у вас появятся новые друзья, вы обретёте самых важных в своей жизни людей — учителей, которые передадут вам знания. А наши подарки помогут вам учиться на одни «пятерки!» — поздравил первоклассников Сергей Антошин.

Мальчишкам и девчонкам Сергей Антошин также по традиции вручил мороженое.